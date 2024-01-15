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ثلاثة قتلى في انفجار مستودع تجاري في باكو

أخبار دولية
2024-01-15 | 09:09
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ثلاثة قتلى في انفجار مستودع تجاري في باكو
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ثلاثة قتلى في انفجار مستودع تجاري في باكو

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب نحو عشرين آخرين الاثنين في انفجار مستودع تجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحسب ما قالت السلطات.
     
وقال مكتب المدعي العام ووزارة حالات الطوارئ في بيان مشترك إنه تم فتح تحقيق جنائي في "مخالفة قواعد السلامة من الحرائق".
     
وأضاف المصدران: "بسبب انفجار مستودع أثاث تجاري، توفي ثلاثة أشخاص وأُصيب 24 بجروح".

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