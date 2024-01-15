بريطانيا تعلن عن أكبر مشاركة لقواتها في مناورات للناتو منذ عقود

تعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي إلى مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعد من بين الأكبر منذ الحرب الباردة، وفق ما أعلن وزير الدفاع غرانت شابس الاثنين، محذرا من تزايد التهديدات للتحالف الغربي.



ويهدف نشر القوات الذي وصفه شابس بأنه الأكبر للمملكة المتحدة ضمن الناتو منذ أربعة عقود إلى "تقديم تطمينات مهمة" في مواجهة "التهديد" الذي يمثله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا، بحسب الوزير.



وسيتم نشر العناصر البريطانيين من القوة الجوية الملكية والبحرية الملكية والجيش في أوروبا وخارجها من أجل "مناورات المدافع الصامد" العسكرية للناتو إلى جانب عناصر من 31 دولة أخرى منضوية في الحلف إضافة إلى السويد المرشّحة للانضمام إليه.



وقال شابس في خطاب من لندن تطرق فيه إلى عدد من القضايا "الناتو اليوم أكبر من أي وقت مضى لكن التحديات أكبر أيضا"، فيما حذّر من أن "النظام الدولي القائم على قواعد" يواجه مخاطر متزايدة.



وتابع: "ولذلك كرّست المملكة المتحدة.. كامل أصولنا الجوية والبريّة والبحرية للناتو".



وأضاف" "أنا عازم في 2024 على بذل المزيد ولذا يمكنني الإعلان اليوم بأن المملكة المتحدة سترسل نحو 20 ألف عنصر لقيادة إحدى أكبر عمليات الانتشار للناتو منذ انتهاء الحرب الباردة".

