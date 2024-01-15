الحكومة الإسرائيلية توافق على تعديل موازنة 2024

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحكومة وافقت اليوم على ميزانية معدلة للدولة في العام الحالي تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.