روسيا تعلن فرض أحكام على أكثر من 200 أسير حرب أوكراني

أعلنت روسيا فرض أحكام قاسية بالسجن على أكثر من 200 جندي أوكراني تحتجزهم كأسرى حرب، بعد عامين تقريباً على بدء غزوها لأوكرانيا.



وأَسر كلّ من الطرفين الروسي والأوكراني آلاف الجنود من معسكر الخصم، إلا أن عددهم الدقيق غير معلن.



وفي الأشهر الأخيرة، زادت موسكو عدد محاكمات بعض السجناء، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب. ونددت كييف ومنظمات لحقوق الإنسان بهذه الملاحقات القضائية.



وتتهم السلطات الروسية هؤلاء الجنود الذين تم أسر العديد منهم خلال حصار ماريوبول عام 2022 بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين، إلا أنّ الجيش الروسي هو مَن نفّذ الحصار المدمّر على ماريوبول، متسبباً وفقًا لكييف بمقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.



وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين أنّ "200 جندي أوكراني حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة قتلهم مدنيين وإساءة معاملة أسرى" حرب.



وأكد في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي الرسمية نُشرت الاثنين أن روسيا تعتزم "مواصلة" محاكمة جنود من جيش كييف، بينهم "مسؤولون كبار".