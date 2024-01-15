الجيش الأميركي: صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة حاويات لشركة أميركية

الجيش الأميركي: صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون أصاب سفينة حاويات لشركة أميركية

أعلن الجيش الأميركي في منشور على إكس أن صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن أطلقه الحوثيون المتحالفون مع إيران أصاب سفينة حاويات تمتلكها وتديرها شركة أميركية وترفع علم جزر المارشال اليوم الإثنين.



وأشار المنشور إلى أن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها.