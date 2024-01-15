الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى

أخبار دولية
2024-01-15 | 11:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خرج من المستشفى اليوم الاثنين.

وأفادت بأن الأطباء نصحوا أوستن بتأدية مهام منصبه عن بعد لفترة من الزمن قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.

ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.

أخبار دولية

لويد أوستن

المستشفى

LBCI التالي
رئيسة تايوان تلتقي وفدا أميركيا وتشيد بـ"الشراكة الوثيقة والقوية" مع واشنطن
البنتاغون: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-01-13

البنتاغون: أوستن لا يزال في المستشفى لكنه بحالة جيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-12

نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها

LBCI
فنّ
2024-01-10

تطوّرات حالة نادين الراسي الصحيّة... ووالدتها في المستشفى أيضاً

LBCI
أخبار دولية
2024-01-09

البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن يخضع للعلاج لإصابته بسرطان البروستات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عملية دهس في وسط اسرائيل... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الأكثرية في الكابينت الحربي تؤيد مواصلة الضغط على حماس

LBCI
أخبار دولية
12:57

الخارجية الفرنسية: إصابة اثنين من الرعايا الفرنسيين في هجوم رعنانا بإسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:25

صاروخ يصيب سفينة قبالة سواحل اليمن

LBCI
أخبار دولية
2024-01-12

الحوثيون أطلقوا صاروخا مضادا للسفن بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

LBCI
فنّ
05:58

"تقول الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح"... اختبار كلية علم النفس في مصر يصدم الطلاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-14

بعد هدوء العاصفة... كيف كان المشهد في البلدات الشمالية التي اجتاحتها مياه النهر الكبير؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير التعيينات العسكرية معلق بانتظار التوافق السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عملية دهس في وسط اسرائيل... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

طلب توضيحات متبادلة بين هوكستين والجانب اللبناني تتعلق بماهية وقف النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

لا "مرحبا" بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي منذ فترة... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الأكثرية في الكابينت الحربي تؤيد مواصلة الضغط على حماس

LBCI
أخبار دولية
12:51

حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين عبر شريط فيديو جديد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 15-1-2024

LBCI
أخبار لبنان
10:54

نقابة المعلمين: الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب بناءً على نتيجة الإجتماع مع وزير التربية غدًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:16

فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً

LBCI
منوعات
14:23

صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها

LBCI
أخبار لبنان
16:31

إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا

LBCI
فنّ
16:59

طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:52

يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب

LBCI
فنّ
05:03

بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!

LBCI
منوعات
01:08

ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More