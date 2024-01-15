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وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى
أخبار دولية
2024-01-15 | 11:52
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وزير الدفاع الأميركي خرج من المستشفى
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خرج من المستشفى اليوم الاثنين.
وأفادت بأن الأطباء نصحوا أوستن بتأدية مهام منصبه عن بعد لفترة من الزمن قبل العودة إلى عمله على نحو كامل في الوزارة.
ونُقل أوستن إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات بعد علاج من سرطان البروستاتا.
أخبار دولية
لويد أوستن
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