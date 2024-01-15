قطر للطاقة تعلق الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية

كشف مصدر مطلع لرويترز اليوم، أن شركة قطر للطاقة علقت الشحن عبر البحر الأحمر لطلب المشورة الأمنية لكن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال لم يتوقف.



وأفاد المصدر بأنه إذا ظل المرور عبر البحر الأحمر غير آمن، فستبحر شحنات قطر للطاقة عبر طريق رأس الرجاء الصالح.