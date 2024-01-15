الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من مئة يوم بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في نيويورك: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا. إن طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات".