حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين عبر شريط فيديو جديد

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين اللذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من تشرين الأول، وذلك جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بحسب فيديو نشرته الإثنين.



وظهرت في الشريط امرأة هي رهينة بدورها، تتحدث عن أن رجلين كانا محتجزين معها، قد قتلا.



وأكدت كتائب عز الدين القسام في بيان، "مقتل الأسيرين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الصهيوني على غزة".