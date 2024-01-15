الخارجية الفرنسية: إصابة اثنين من الرعايا الفرنسيين في هجوم رعنانا بإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن اثنين من الرعايا الفرنسيين أصيبا في الهجوم الذي وقع اليوم في رعنانا بإسرائيل.



ونددت الوزارة بالهجوم.