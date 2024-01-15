غالانت: العملية العسكرية المكثفة في جنوب قطاع غزة تقترب من نهايتها

رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العملية العسكرية المكثفة في جنوب قطاع غزة تقترب من نهايتها، لكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون مواصلة الضغط عليها.وشدد غالانت على أن نهاية الحرب يجب أن تكون مقترنة بجهود دبلوماسية، ويجب بعد ذلك ترك القيادة في غزة للفلسطينيين.