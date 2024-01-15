بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.



وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم أنها "وانتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيوني، وفي إطار الرد على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، نفذت عملية عسكرية إستهدفت سفينة أميركية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".



وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة اليمنية تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأميركية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافًا معادية ضمن بنك أهدافها".



وأكدت القوات المسلحة أن "الرد على الإعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي إعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".



كما شددت على أنها "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على "إستمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات عدا موانىء فلسطين المحتلة"، وأنها "مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع والتصدي للعدوان الأميركي البريطاني".