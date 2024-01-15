إيران تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة وإعادة تبادل الوفود التجارية

أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الإقتصادية مع المملكة ورفع مستوى التبادل التجاري والإستثماري ليصبح الأعلى حجمًا بالمنطقة.وجاء ذلك خلال لقائه اليوم مع رئيس إتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي لمناقشة إعادة مسار العلاقات التجارية والإستثمارية وتبادل الوفود بين البلدين.ويأتي ذلك في ظل واقع عدم وجود تبادل تجاري بين البلدين على الرغم من ضخامة تجارتهما الخارجية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسعودية عام 2022 نحو 601.1 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري لإيران نحو 132.6 مليار دولار وهو ما يتطلب معالجة وتنشيط التبادل التجاري والتعاون في تطوير واقع التجارة البينيةونقلها لمرحلة متقدمة.وأكد الإجتماع على ضرورة إستثمار الأجواء الإيجابية وتفعيل الإتفاقيات الموقعة لفتح صفحة جديدة في التعاون الإقتصادي والإرتقاء بمستوى التبادلات التجارية بما يتناسب مع الفرص المتاحة وحجم التجارة الخارجية للدولتين.واتفق الجانبان على ضرورة إعادة تبادل الوفود التجارية وتنشيط التبادل التجاري وتحقيق التكامل في القطاعات المستهدفة والإستفادة من السوق الإستهلاكية الضخمة لمصلحة إقامة شراكات ناجحة بين قطاعي الأعمال وحث المستثمرين السعوديين والإيرانيين للإستفادة من الفرص ومميزات الإستثمار الأجنبي بكل دولة.