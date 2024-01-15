الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في أربيل

الحرس الثوري الإيراني يهاجم مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في أربيل

هاجم الحرس الثوري مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في أربيل في العراق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



وأبلغت ثلاثة مصادر أمنية رويترز بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي إنفجارات في أجواء المدينة الواقعة في شمال العراق.