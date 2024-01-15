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السويد تعلن توقيف إيران أحد مواطنيها منذ مطلع عام 2024

أخبار دولية
2024-01-15 | 17:00
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السويد تعلن توقيف إيران أحد مواطنيها منذ مطلع عام 2024
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السويد تعلن توقيف إيران أحد مواطنيها منذ مطلع عام 2024

السويد تعلن توقيف إيران أحد مواطنيها منذ مطلع عام 2024

أعلنت وزارة خارجية السويد الإثنين أن أحد رعايا البلاد محتجز في طهران منذ مطلع 2024، في حين تشهد العلاقات بين الجانبين توترًا بسبب حكم بحبس مسؤول إيراني سابق على خلفية عمليات إعدام جماعية عام 1988.
     
وأبلغت الخارجية السويدية وكالة فرانس برس بأن الشاب، وهو في العشرينيات من العمر، إحتجز في إيران مطلع كانون الثاني.
     
وقالت عبر البريد الإلكتروني: "السفارة في طهران تتواصل مع السلطات المحلية. وزارة الخارجية السويدية هي على تواصل مع أقاربه في السويد".
     
وأشارت إلى أن الموقوف كان يقيم في وسط السويد، وامتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية إلتزامًا بـ"السرية القنصلية".

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