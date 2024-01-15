وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن المرحلة المكثفة من الحرب في جنوب غزة ستنتهي قريبًا

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن المرحلة المكثفة من الحرب في جنوب غزة ستنتهي قريبًا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين أن المرحلة المكثفة من الحرب ضد حركة حماس في جنوب قطاع غزة "ستنتهي قريبًا"، مع تأكيد الجيش سحب وحدة كانت منتشرة في تلك المنطقة.



وقال غالانت في مؤتمر صحافي: "أوضحنا أن مرحلة العمليات المكثفة ستستمر لنحو ثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تم بلوغها في شمال قطاع غزة.



ولفت إلى أننا "في جنوب غزة، سنتوصل إلى هذا الإنجاز وسينتهي الأمر قريبًا". وقال: "سيحين الوقت الذي ننتقل فيه إلى المرحلة التالية"، من دون تحديد أي إطار زمني.