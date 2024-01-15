الجيش الإسرائيلي يدين "الإستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء" بعد فيديو حماس

الجيش الإسرائيلي يدين "الإستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء" بعد فيديو حماس

ندد الجيش الإسرائيلي الإثنين بـ"الإستغلال الوحشي للرهائن الأبرياء" بعد نشر حركة حماس مقطع فيديو جديد أعلنت فيه مقتل إثنين من الذين خطفوا أثناء هجوم السابع من تشرين الأول.



ورفض المتحدث بإسم الجيش دانيال هغاري ما قالته الحركة بأن إثنين من الرهائن قتلا جراء قصف إسرائيلي في قطاع غزة، مشددًا على أن "هذه كذبة من حماس".

