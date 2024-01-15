ردًا على هجوم كرمان... الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف إرهابية في سوريا

ردًا على هجوم كرمان... الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف إرهابية في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني الإثنين شن هجمات صاروخية على أهداف "إرهابية" في سوريا، ردًا على تفجيرين انتحاريين وقعا في جنوب الجمهورية الإسلامية. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما، وفق الإعلام الرسمي الإيراني.



وجاء في بيان للحرس الثوري أنه "حدد أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالعمليات الإرهابية الأخيرة، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، في الأراضي المحتلة من سوريا ودمرها بعدد من الصواريخ البالستية"، موضحًا أن "الضربة أتت ردًا على الفظائع الأخيرة للجماعات الإرهابية التي أدت إلى استشهاد مجموعة من مواطنينا الأعزاء في كرمان وراسك".