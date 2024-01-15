مسؤولان أميركيان: الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أميركية

مسؤولان أميركيان: الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أميركية

أعلن مسؤولان أميركيان لرويترز أن الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أميركية ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين، بينما

أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم قرب مدينة أربيل في شمال العراق.



ورفض المسؤولان الأميركيان الإدلاء بمزيد من التعليقات.



وقالت مصادر محلية إن دوي إنفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترًا عن أربيل في إقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية ومساكن مدنيين.