مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل

مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلًا عن مصدر أمني اليوم الإثنين أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.



وأشارت إلى أن القوات ألقت القبض على ستة من مهربي المخدرات جنوب معبر العوجة الحدودي المعروف في إسرائيل بإسم معبر نيتسانا.