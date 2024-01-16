الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بالضربات الإيرانية
أخبار دولية
2024-01-15 | 23:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بالضربات الإيرانية
قتل "أربعة مدنيين" على الأقلّ وأصيب ستة آخرون بجروح في كردستان العراق من جراء ضربات صاروخية شنّها ليل الإثنين الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم فجر الثلاثاء.
وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، إنّ "الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ بالستية عدة على مناطق مدنية عدة في أربيل، مما أدّى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل قد أفاد في وقت سابق بمقتل مدنيين بينهم قطب عقارات وأفراد في عائلته.
أخبار دولية
كردستان العراق
ضربات صاروخية
الحرس الثوري الإيراني
التالي
واشنطن تدين القصف الإيراني "المتهوّر" لإقليم كردستان العراق
مصر تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود مع إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
0
أخبار دولية
23:28
واشنطن تدين القصف الإيراني "المتهوّر" لإقليم كردستان العراق
أخبار دولية
23:28
واشنطن تدين القصف الإيراني "المتهوّر" لإقليم كردستان العراق
0
آخر الأخبار
17:57
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين في الضربات الإيرانية
آخر الأخبار
17:57
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين في الضربات الإيرانية
0
أخبار دولية
17:39
ردًا على هجوم كرمان... الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف إرهابية في سوريا
أخبار دولية
17:39
ردًا على هجوم كرمان... الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف إرهابية في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:32
تركيا تشن ضربات جوية على مسلحين في العراق وسوريا
أخبار دولية
02:32
تركيا تشن ضربات جوية على مسلحين في العراق وسوريا
0
أخبار دولية
02:19
طائرات هليكوبتر أميركية ستساعد في إيصال المساعدات لمنطقة الزلزال باليابان
أخبار دولية
02:19
طائرات هليكوبتر أميركية ستساعد في إيصال المساعدات لمنطقة الزلزال باليابان
0
أخبار دولية
02:17
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين شمال غزة
أخبار دولية
02:17
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين شمال غزة
0
أخبار دولية
02:10
روسيا تؤكد أنها دمرت واعترضت مسيّرات أوكرانية عدة
أخبار دولية
02:10
روسيا تؤكد أنها دمرت واعترضت مسيّرات أوكرانية عدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
0
أمن وقضاء
2024-01-14
خبأت كمية من المخدرات في حقيبة سفر... وعناصر حاجز ضهر البيدر تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
2024-01-14
خبأت كمية من المخدرات في حقيبة سفر... وعناصر حاجز ضهر البيدر تلقي القبض عليها
0
آخر الأخبار
17:08
قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصدر أمني: القوات المصرية تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
آخر الأخبار
17:08
قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصدر أمني: القوات المصرية تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
0
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
0
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
0
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
0
أخبار دولية
13:45
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
أخبار دولية
13:45
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
2
فنّ
05:16
فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً
فنّ
05:16
فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً
3
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
4
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
5
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
6
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
7
منوعات
06:03
فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!
منوعات
06:03
فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!
8
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More