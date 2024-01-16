سلطات إقليم كردستان العراق تعلن مقتل أربعة مدنيين بالضربات الإيرانية

قتل "أربعة مدنيين" على الأقلّ وأصيب ستة آخرون بجروح في كردستان العراق من جراء ضربات صاروخية شنّها ليل الإثنين الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أعلنت سلطات الإقليم فجر الثلاثاء.



وقال مجلس أمن إقليم كردستان في بيان، إنّ "الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ بالستية عدة على مناطق مدنية عدة في أربيل، مما أدّى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين".



وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل قد أفاد في وقت سابق بمقتل مدنيين بينهم قطب عقارات وأفراد في عائلته.