واشنطن تدين القصف الإيراني "المتهوّر" لإقليم كردستان العراق

ندّدت الولايات المتّحدة بإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالتسية على مواقع في إقليم كردستان العراق، محذّرة من أنّ هذا القصف "المتهوّر" من شأنه أن يقوّض استقرار العراق.



وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدّة الهجمات التي شنّتها إيران على أربيل اليوم وتقدّم تعازيها لأسر القتلى. نحن نعارض الضربات الإيرانية الصاروخية المتهوّرة التي تقوّض استقرار العراق".