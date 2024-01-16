ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أميركية مساء الإثنين، في نتيجة ترسّخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في تشرين الثاني.



وتوقّعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وقد حلّ رون ديسانتيس ثانياً في انتخابات الجمهوريين التمهيدية لانتخابات البيت الأبيض في ولاية آيوا، متقدّماً بفارق ضئيل على نيكي هايلي ومتخلّفاً بفارق شاسع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب تقديرات لوسائل إعلام أميركية.



وأظهرت التقديرات أنّ حاكم ولاية فلوريدا حصل في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري على حوالي 21% من الأصوات، متقدّماً بفارق ضئيل على السفيرة السابقة لدى الأمم المتّحدة نيكي هايلي التي حصلت على 19% من الأصوات.