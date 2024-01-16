كيم جونغ-أون: أيّ انتهاك من قبل كوريا الجنوبية "لأيّ ملمتر" من أراضينا سيعتبر "استفرازاً للحرب"

حذّر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون من أنّ أيّ انتهاك من قبل كوريا الجنوبية "لأيّ ملمتر" من أراضي بلاده سيُعتبر "استفرازاً للحرب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.



وقال كيم: "إذا انتهكت جمهورية كوريا ولو حتى 0.001 ملم من أراضينا أو مجالنا الجوي أو البحري، فسيعتبر ذلك استفزازاً للحرب"، مذكّراً بأنّ بيونغ يانغ لا تعترف بخط الحدّ الشمالي الذي يمثّل عملياً الحدود البحرية بين البلدين.