رئيس كوريا الجنوبية: أيّ استفزاز من الشمال سنردّ عليه "أضعافاً مضاعفة"

حذّر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول من أنّ بلاده ستردّ "أضعافاً مضاعفة" على أيّ استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذرّي.



وقال يون خلال جلسة للحكومة بثّ وقائعها التلفزيون إنّه "إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز، فسنردّ عليه أضعافاً مضاعفة"، مشدّداً على أنّ جيش بلاده لديه "قدرات ردّ ساحقة".