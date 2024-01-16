ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتّحد"

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مواطنيه إلى "الاتّحاد" بعد فوزه مساء الإثنين بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسّخت موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في تشرين الثاني.



وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، قال الملياردير المعروف بخطاباته الهجومية عادة: "أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا (...). سواء أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين".