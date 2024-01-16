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العراق يستنكر بشدّة "العدوان الإيراني" على أربيل: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاهه
أخبار دولية
2024-01-16 | 02:02
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العراق يستنكر بشدّة "العدوان الإيراني" على أربيل: سنتخذ الإجراءات القانونية تجاهه
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إستنكارها الشديد وادانتها لـ"العدوان الإيراني" على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية مما ادى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.
وأشارت الى أن الخراب الذي سببه القصف أدى الى قوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء قصف الدور السكنية بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته مما دى إلى إستشهاده واصابة أفراد عائلته.
ولفتت في بيان الى أن الحكومة العراقية تعدّ هذا السلوك عدواناً على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، مؤكدة انها ستتحذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.
وأعلنت الخارجبة أن رئيس مجلس الوزراء قرّر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وأنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق ليطلع الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق واثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الافعال المدانة.
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