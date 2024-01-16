روسيا تؤكد أنها دمرت واعترضت مسيّرات أوكرانية عدة

أكدت روسيا الثلاثاء أنها دمرت أو اعترضت خلال الليل مسيّرات اوكرانية عدة فوق مناطق حدودية مع أوكرانيا في هجوم أدى إلى إصابة طفلة على ما أفادت السلطات المحلية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "منعنا محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات "إرهابية" بواسطة مسيّرات جوية خلال الليل".



وأضاف المصدر نفسه: "دمرنا خمس مسيّرات أوكرانية واعترضنا ثلاث أخرى فوق منطقة فورونيج وأربعة أخرى فوق منطقة بيلغورود" وهما منطقتان حدوديتان مع أوكرانيا.



وأصيبت طفلة بشظايا مسيّرة دمرت وتساقط حطامها على المبنى الذي تسكنه على ما قال حاكم منطقة فورونيج الكسندر غوسيف.