الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين حول بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وعثرت أيضا على نحو 100 منصة لإطلاق الصواريخ.وذكر في بيان أنه "خلال نشاط الجيش الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا، عثرت القوات على حوالي 100 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية و60 قذيفة صاروخية جاهزة للإطلاق. وصفت القوات عشرات المخربين خلال هذا النشاط".