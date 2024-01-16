طائرات هليكوبتر أميركية ستساعد في إيصال المساعدات لمنطقة الزلزال باليابان

كشف وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن طائرات هليكوبتر أميركية ستنتشر في شبه جزيرة نوتو التي ضربها الزلزال على الساحل الغربي للبلاد، وذلك للمساعدة في جهود الإغاثة.



وأوضح كيهارا أن اليابان طلبت من القوات الأميركية المساعدة في توصيل مواد الإغاثة فيما تركز قوات الدفاع الذاتي التابعة لها حاليا على نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.



وقال كيهارا: "اعتبارا من الأربعاء 17 كانون الثاني، تخطط القوات الأميركية في اليابان لنقل مواد الإغاثة إلى مطار نوتو بطائرات هليكوبتر من طراز يو إتش-60 لضحايا الكارثة، وسيستخدمون قاعدة كوماتسو التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية كمقر".



كما أعلن السفير الأميركي لدى اليابان أن بلاده ستنشر طائرتي هليكوبتر عسكريتين إلى شبه جزيرة نوتو.



وتأكد مقتل أكثر من 220 شخصا في زلزال الأول من كانون الثاني الذي دمر آلاف المنازل فضلا عن بنية تحتية حيوية بما في ذلك طرق وجسور ومنشآت موانئ. وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المعزولة.