تركيا تشن ضربات جوية على مسلحين في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش شنّ ضربات جوية على مسلحين أكراد في شمال العراق وسوريا ليل أمس الاثنين ودمّر 23 هدفا ليستمر تصاعد الصراع عند الحدود الجنوبية للبلاد.وقالت الوزارة إنها شنّت الضربات الجوية الأحدث في وقت متأخر أمس الاثنين بمناطق متينا وهاكورك وكاره وآسوس وقنديل بشمال العراق وفي شمال سوريا أيضا لضمان أمن الحدود ومنع وقوع هجمات.وذكرت في بيان مرفقة معه صورة للطائرات الحربية التركية "تم تدمير 23 هدفا، بينها كهوف وملاجئ وأنفاق ومخازن ذخيرة ومواد إمداد ومنشآت يستخدمها التنظيم الإرهابي".ولفتت الى أنها "حيّدت" العديد من المسلحين.