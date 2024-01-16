هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن حادث قبالة إريتريا

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم، بأنها تلقت بلاغا عن إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلا بحريا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.



وأعلنت الهيئة في مذكرة استشارية، أن السفينة وطاقمها بخير وتبحر باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها "طلقات تحذيرية وغادر القارب الصغير".



وقالت إن السلطات تحقق في الحادث.