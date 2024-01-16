بكين تعلن استدعاء سفير الفيليبين بسبب تصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية في تايوان

أعلنت الصين أنها استدعت سفير الفيليبين بسبب تصريحات صادرة عن الرئيس فرديناند ماركوس أكد فيها أنّه يتطلّع إلى العمل مع الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينغ تي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إنّ "الجانب الصيني مستاء كثيراً ويعارض ذلك بشدّة. هذا الصباح، استدعى نائب الوزير نونغ رونغ سفير الفيليبين لدى الصين لحث الجانب الفيليبيني على تقديم تفسير مسؤول للجانب الصيني".

