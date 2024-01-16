انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق إيران... ولا إصابات

أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء شبه الرسمية بأن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مدينة إيرانشهر بجنوب شرق إيران صباح اليوم الثلاثاء، من دون وقوع إصابات أو أضرار.



وكشفت الوكالة أن القنبلة انفجرت بجوار طريق إيرانشهر-سرباز، وتبحث السلطات حاليا عن المسؤولين عن التفجير.