إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أميركية ودولية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أنه جرى إسقاط ثلاث طائرات مسيرة اليوم الثلاثاء فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى.



ولم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.