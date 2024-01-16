إيران: أطلقنا صواريخ باتجاه العراق وسوريا لردع تهديدات أمنية

أعلنت إيران أنها أطلقت صواريخ باليستية على أهداف في العراق وسوريا دفاعا عن سيادتها وأمنها وكذلك لمواجهة الإرهاب.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن طهران تحترم سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها لكنها في الوقت نفسه تستخدم "حقها المشروع والقانوني لردع تهديدات الأمن القومي".