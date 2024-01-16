فرنسا: إيران تنتهك سيادة العراق وتساهم في تصعيد التوترات الإقليمية

اتهمت فرنسا اليوم، إيران بانتهاك سيادة العراق بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب "مقر تجسس" مزعوما لإسرائيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول ومثيرا للقلق لسيادة العراق واعتداء على استقراره وأمنه وكذلك على استقرار كردستان داخله... إنها تساهم في تصعيد التوترات الإقليمية ويجب أن تتوقف".