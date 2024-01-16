العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني للاحتجاج على هجمات أربيل

أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم، بأن العراق استدعى القائم بالأعمال الإيراني لدى بغداد للاحتجاج على شن بلاده هجمات على عدد من المناطق في أربيل بإقليم كردستان العراق أمس الاثنين.