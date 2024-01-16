العراق يستدعي سفيره لدى طهران للتشاور بعد "الاعتداءات" الإيرانية

استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران ناصر عبد المحسن الثلاثاء "للتشاور"، بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.



وجاء في بيان صادر عن الخارجية العراقية في بغداد: "استدعت وزارة الخارجية سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين".