وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن إسرائيل تضع عوائق كبيرة أمام دخول مساعدات إنسانية كافية لقطاع غزة مما يفاقم محنة الفلسطينيين.



وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مع نظيرته الأسترالية إن "هذه العوائق تعني أنه لا تتم تغطية إلا عشرة بالمئة فقط من إجمالي احتياجات السكان الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة".