أوكرانيا تأمر بإخلاء نحو عشرين قرية في شمال شرق البلاد

تقوم السلطات الأوكرانية بإخلاء 26 قرية في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، بسبب الهجمات المتكررة للجيش الروسي في هذه المنطقة.



وقال حاكم الاقليم أوليغ سينيغوبوف على شبكات التواصل الاجتماعي: "في ضوء الوضع، نقوم بتنفيذ عملية إخلاء إلزامي لسكان منطقتي كيندراتشيفسكا وكوريليفسكا في منطقة كوبيانسك".



وتضمن منشوره أسماء المناطق المعنية البالغ عددها 26 ويعيش فيها 3043 شخصا، من بينهم 279 طفلا.