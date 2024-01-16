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بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا

أخبار دولية
2024-01-16 | 06:12
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بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا
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بلينكن يعد زيلينسكي بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا

تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رغم خلاف في الكونغرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.
     
وقال بلينكن للرئيس الأوكراني لدى لقائهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "نحن عازمون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا ونتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتحقيق ذلك. أعرف بأن زملاءنا الأوروبيين سيقومون بالأمر ذاته".

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ستواصل

دعمها

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