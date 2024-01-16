رئيس وزراء كردستان العراق: إيران تهاجم المدنيين ولا أساس لمزاعمها

اتهم رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إيران اليوم الثلاثاء بقتل مدنيين أبرياء في ضربات شنتها على عاصمة الإقليم شبه المستقل.



وفي تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد الهجوم ،قال برزاني إن "المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة، وأضاف أن الوقت الحالي ليس مناسبا لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد".