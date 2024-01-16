ثمانية قتلى والعديد من المفقودين بعد غرق عبّارة نيجيرية

أعلنت خدمات الطوارئ المحلية في نيجيريا أن ثمانية أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وفُقد كثيرون بعد انقلاب عبارة خشبية كان على متنها 100 شخص في شمال غرب البلاد.



ووقع الحادث أمس الاثنين في ولاية النيجر بينما كان سكان قرية دوجا متجهين إلى سوق في ولاية كيبي المجاورة لبيع الحبوب وقصب السكر.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر إبراهيم حسيني إن "السبب وراء غرق العبارة المزدحمة هو تغير مفاجئ في اتجاه الرياح".



وأضاف: "جرى انتشال ثماني جثث وإنقاذ خمسة أشخاص لكن لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين".