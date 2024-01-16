وزير خارجية النرويج: نعمل مع بعض الدول على وضع تصور لحكومة فلسطينية موحدة

كشف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة أجريت معه في دافوس أن عددا من الدول الأوروبية والدول العربية "المعنية" والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار.



وقال إيدي: "يعمل معنا عدد من الدول... في محاولة لتشكيل حكومة وحدة موسعة" من دون أن يكشف عن هذه الدول.