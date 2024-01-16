الجيش الأميركي يعلن ضبط أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية انها ضبطت أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت في طريقها للحوثيين في اليمن في 11 كانون الثاني.



وذكرت في بيان، أن هذه هي أول عملية ضبط لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة تقدمها إيران للحوثيين منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن التجارية في تشرين الثاني.