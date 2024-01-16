شركة Cathay Pacific تعلن أن طائرة للخطوط الكورية "صدمت" إحدى طائراتها في مطار ياباني

أعلنت شركة Cathay Pacific للطيران أن طائرة تابعة للخطوط الكورية "صدمت" إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.



وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو مضيفة صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه 330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".