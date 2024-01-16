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بريطانيا تدين الضربات الإيرانية "غير المقبولة" على كردستان العراق

أخبار دولية
2024-01-16 | 06:58
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بريطانيا تدين الضربات الإيرانية &quot;غير المقبولة&quot; على كردستان العراق
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بريطانيا تدين الضربات الإيرانية "غير المقبولة" على كردستان العراق

دانت المملكة المتحدة الضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في كردستان العراق ليلًا، معتبرة أنها "انتهاك غير مقبول لسيادة" العراق. 
     
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون على حسابه على موقع "إكس": إن "هذه الأعمال غير المبررة وغير المسوغة هي انتهاك غير مقبول لسيادة العراق وسلامة أراضيه".

أخبار دولية

بريطانيا

الضربات الإيرانية

كردستان العراق

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