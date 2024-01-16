صاروخ يصيب سفينة شحن ترفع علم مالطا في البحر الأحمر

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غرب الصليف في اليمن.



وأوضحت "أمبري" أن السفينة تحمل بضائع مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر.