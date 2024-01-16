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مناقصة ديوان الحبوب التونسيّ لشراء القمح... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
2024-01-16 | 07:47
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مناقصة ديوان الحبوب التونسيّ لشراء القمح... ماذا في التفاصيل؟
طرح ديوان الحبوب التونسيّ مناقصة عالمية، لشراء نحو 150 ألف طن من القمح اللين ونحو 50 ألف طن من القمح الصلد، وفق ما أعلن متعاملون أوروبيون.
وشدّد المتعاملون على أنّ المناقصة لم تشترط مصدرًا محددّا للقمح، على أن يكون الموعد النهائيّ لتقديم العروض الأربعاء 17 كانون الثاني.
وطلبت المناقصة القمح اللين على ست شحنات سعة كل منها 25 ألف طن للشحن، في الفترة من 25 كانون الثاني إلى 20 آذار، بناءً على بلد المنشأ.
كما طلبت القمح الصلد على شحنتين سعة كل منهما 25 ألف طن للشحن من 10 شباط إلى 20 آذار، بناء على بلد المنشأ.
وفي أحدث مناقصة في 10 كانون الثاني، اشترى ديوان الحبوب التونسيّ 50 ألف طن من القمح الصلد و50 ألف طن من علف الشعير بتمويل بنك التنمية الأفريقيّ، أحد البنوك الدولية، التي تساعد تونس على تجاوز الوضع الاقتصاديّ الصعب، ما يعني استبعاد الحبوب الروسية وبعض المصادر الأخرى للحبوب، في البحر الأسود من المتقدمين للمناقصة.
وقال المتعاملون إنّ مناقصة لم تذكر أي مدفوعات من جانب أي وكالة غير تونسية.
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